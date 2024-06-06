Samsun'da 421 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 421 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 421 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN