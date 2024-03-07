Samsun\'da 43 Bin Dal Makaron ve 109 Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

3.Sayfa

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 43 bin dal makaron ve 109 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde M.A. isimli şahsın işyerinde sahte sigara ve makaron bulundurduğu bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde şahsın iş yerinde yapılan aramada 43 bin dal tütün doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN