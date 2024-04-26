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Samsun'da polis tarafından 455 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 455 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN