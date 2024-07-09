Samsun\'da 6 Bin 800 Adet Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da bir işyerinde 6 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde 8 Temmuz günü jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde A.U. isimli şahsın işyerinde bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde şahsın işyerinde yapılan aramada 6 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - SAMSUN