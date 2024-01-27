Samsun\'da 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da bir eve yapılan operasyonda 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda ilçede bulunan ikamette 796 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 bin 560 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu hapların satışını yaptığı değerlendirilen R.A. N.K. ve M.Y isimli 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN