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Samsun'da 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da yapılan operasyonda, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan araştırma sonucunda 796 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 bin 560 TL para ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
27.01.2024 - 15:00,
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Samsun'da bir eve yapılan operasyonda 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda ilçede bulunan ikamette 796 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 bin 560 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu hapların satışını yaptığı değerlendirilen R.A. N.K. ve M.Y isimli 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Samsun, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 796 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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