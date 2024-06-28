Samsun\'da 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Samsun'da 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde kullanmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.Ö(36), polis ekiplerinin sıcak takibi sonrasında İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kıskıvrak enselendi. Hükümlü R.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Siber polisler bilgilendirdi
SİBERAY programı kapsamında; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda Aile Yaşam Merkezleri tarafından düzenlenen Sanata Yolculuk Sergisi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, yasa dışı bahis konulu afiş asımı ve broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Faaliyette yaklaşık 300 kişiye ulaşıldı. - SAMSUN
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