Samsun'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Samsun'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Samsun\'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti
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Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden 21 yaşındaki E.Ö. pompalı tüfekle yaralandı.

Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda 21 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. (22), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen E.T.Ö.ye (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Sol baldırından yaralanan E.Ö.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan B.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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