Samsun'da Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti
Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden 21 yaşındaki E.Ö. pompalı tüfekle yaralandı.
Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda 21 yaşındaki bir kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı.
Olay, İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. (22), aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen E.T.Ö.ye (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Sol baldırından yaralanan E.Ö.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan B.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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