Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı

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Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklanarak hastanelik olurken, bıçaklı saldırgan yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ş. yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.Ş., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenleyen M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN