Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir alacak-verecek tartışması sırasında bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Bıçaklı saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

30.07.2024 16:22
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Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklanarak hastanelik olurken, bıçaklı saldırgan yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ş. yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.Ş., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenleyen M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı - Son Dakika
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