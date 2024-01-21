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Samsun'da alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 57 personel ile 9 noktada alkol ve uyuşturucu madde denetimi gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 22 sürücüye toplamda 188 bin 296 TL para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Samsun\'da alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı
21.01.2024 - 13:12,
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Samsun'da polis tarafından alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinde dün gece 23.00-01.00 saatleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince 9 noktada 57 personelle alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı. Yapılan denetimde, 5 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 sürücüye çakar lamba bulundurmak, 11 sürücüye Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 22 sürücüye 188 bin 296 TL para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. 5 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı - Son Dakika
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