Samsun\'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Zeytinburnu'nda çıkan yangında çalışanlar binayı terk etti, bir kişi ise evcil hayvanını alarak ayrıldı

Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında çalışanlar binayı terk ederken, bir kişi evcil hayvanı olan Gine domuzu cinsi hamsterini alarak binadan ayrıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.