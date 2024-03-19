Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Samsun\'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Tahkikat devam ediyor.

19.03.2024 12:24
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Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli şahısların bulunduğu apart daire ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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