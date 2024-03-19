Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli şahısların bulunduğu apart daire ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.
Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer delillerle birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi'ndeki bir evde düzenledikleri operasyonda 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun 2 üyesi ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri çalıp sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savcı, 4 sanığın 17 yıl 5 aya kadar hapis cezası istediğini açıkladı.
Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında çalışanlar binayı terk ederken, bir kişi evcil hayvanı olan Gine domuzu cinsi hamsterini alarak binadan ayrıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Tayland'ın Prachup Kiri Khan eyaletinde bulunan eski bir altın madeninde define avcıları kazı yaparken meydana gelen toprak kayması sonucu bir kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından define avcısının cansız bedenine ulaştı. Olayın ardından maden ocağının çevresi kapatıldı ve kurtulan define avcıları ifadeleri alınmak üzere karakola sevk edildi.
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un direksiyonundaki fotoğrafına sosyal medyadan tepki gösteren Aylin Aslım, Güneş Duru ve Doğan Duru'ya açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ferman Akgül'ün tazminat talebini reddetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?