Samsun\'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, Derbent Barajı Batık Minare mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı olan Süleyman K. (60) ile Selman K. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Selman K., Süleyman K.'ya silahla ateş etti. Bacağından yaralanan Süleyman K., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selman K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN
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