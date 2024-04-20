Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Samsun\'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Selman K. adlı kişi Süleyman K.'ya silahla ateş etti. Yaralanan Süleyman K. hastaneye kaldırıldı ve jandarma ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

20.04.2024 15:36
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Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı tartışmasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Derbent Barajı Batık Minare mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı olan Süleyman K. (60) ile Selman K. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Selman K., Süleyman K.'ya silahla ateş etti. Bacağından yaralanan Süleyman K., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selman K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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