Samsun'da Atakum, İlkadım ve Tekkeköy'de uyuşturucu operasyonu: 760 gram metamfetamin ve 5 şüpheli
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 760 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde gerçekleştirdiği aramalarda ayrıca sentetik kannabinoid, esrar, sentetik ecza ve kenevir bitkisi bulundu.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 760 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce 5 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 760 gram metamfetamin, 73,96 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 41 adet sentetik ecza, 11 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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