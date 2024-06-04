Samsun'da Baba Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Yaraladı - Son Dakika
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Samsun'da Baba Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda bir baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan baba, oğlunun yanı sıra bir işyeri sahibine de saçmalar isabet ettirdi. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 16:56
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda bir baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Zafer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baba M.C. ile oğlu E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan baba M.C., 55 ACN 979 plakalı aracının içinden pompalı tüfekle oğlu E.C.'ye ateş etti. Saçmaların hedefi olan E.C. yaralanırken, olay yerinde bulunan bir işyerinin sahibi Y.K.'ya da saçmalar isabet etti.

Olay sonucu bacağından yaralanan E.C. ve omzundan yaralanan işyeri sahibi Y.K., sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Baba Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Yaraladı - Son Dakika

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