 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da balıkçı barınağında çıkan yangında adam ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da balıkçı barınağında çıkan yangında adam ağır yaralandı

Samsun'da Canik Balıkçı Barınağı'ndaki derme çatma kulübede çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Kurt ağır yaralandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve Kurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun\'da balıkçı barınağında çıkan yangında adam ağır yaralandı
16.12.2023 - 13:10,
Abone Ol

Samsun'da balıkçı barınağındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan adam, kulübede çıkan yangında ağır yaralandı.

Yangın, Canik Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir derme çatma kulübede saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan yangında kulübede yalnız yaşayan Mustafa Kurt (60) ağır yaralandı. Vücudunun tamamına yakını yanan ve derisinde parçalanmalar olan adama ilk müdahaleyi yakında bulunan balıkçılar yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı düşünülen yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ağır yaralanan Mustafa Kurt olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Samsun, Canik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da balıkçı barınağında çıkan yangında adam ağır yaralandı - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:01:52. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da balıkçı barınağında çıkan yangında adam ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement