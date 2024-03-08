Samsun\'da Bandrolsüz ve Bandrol Yönetmeliğine Aykırı Kitaplar Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından ihbar üzerine bir iş yerinin deposuna yapılan baskında 10 bin 679 adet bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yayıncılar Birliği tarafından yapılan ihbar üzerine mahkeme kararına istinaden Atakum ilçesinde bir iş yerinin sevkiyat deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, "5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı 10 bin 679 adet kitap ele geçirildi.

İş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN