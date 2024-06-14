Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında 7 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında 7 itfaiye eri yaralandı

Samsun'da bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında çıkan yangın sonucu soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü ve 7 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

14.06.2024 17:09
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Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü, 7 itfaiye eri yaralandı.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada beton blok çöktü. Çökme sırasında itfaiye erleri enkaz altında kaldı. İlk etapta 6 kişi kurtarıldı. İş makinesi yardımı ile yapılan çalışma sonucu enkaz altında kalan bir itfaiye eri de çıkarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında 7 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında 7 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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