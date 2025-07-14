Samsun\'da Belediye Otobüsü Alev Alev Yandı

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye otobüsünün alev aldığı ve yolcuların panikle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Küçükkolpınar Mahallesi 641. Sokak'ta meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Samulaş tarafından işletilen 55 BBB 90 plakalı 13 numaralı otobüs, duraktan yolcu alırken aniden yanmaya başladı. Motor kısmından çıktığı tahmin edilen ve elektrik aksamı kaynaklı olduğu düşünülen yangın, kısa sürede otobüsü sardı.

Alevleri fark eden sürücü, hızla aracı durdurarak içerideki yaklaşık 25'e yakın yolcuları tahliye etti. Büyük panik yaşayan yolcular, otobüsten koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yangın sonucu sadece iskeleti kalan otobüs olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. - SAMSUN