Samsun'da Bıçakla Öldürme Olayı
Samsun'da Bıçakla Öldürme Olayı

18.04.2026 14:09
Uyuşturucu suçundan kaydı bulunan şahıs, iş arkadaşını sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Samsun'da iş arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu suçundan 4 suç kaydı bulunan Haşim Y. (22) ile aynı restoranda çalışan iş arkadaşı Eren Bakır (31) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Y., sokak ortasında Eren Bakır'ı gösünden bıçakla ağır yaraladı.

Eren Bakır ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulaması tamamlanan Haşim Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Samsun, Adliye, Suç, Son Dakika

