Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Samsun\'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucunda 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun tedavisi devam ediyor.

12.08.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.K.K.(17) hastanelik oldu. 3 yerinden yaralanan M.K.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, samsun, Çocuk, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement