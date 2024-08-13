Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek etil alkol ele geçirildi

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Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek 706 litre etil alkol ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkollün Samsun'a getirilmesini engelledi.

13.08.2024 19:45
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Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek 706 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığına kalıcı zararlar veren, hatta ölümlere neden olan sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkollün Samsun'a getirilmesi, dağıtılması, satışını engelleyerek suçla mücadele kapsamında çalışma yaptı. KOM polisi yaptığı takip sonucu kapalı kasa bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada koliler içinde 706 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolün bin 600 litre sahte içki üretilebilecek kapasitede olduğu açıklandı. Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bin 600 litre sahte içki üretilebilecek etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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