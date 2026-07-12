Samsun\'da Boğulma Tehlikesi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 45 yaşındaki bir kişi boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Körfez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren M.Ö. (45), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Deniz Polisi ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan M.Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.Ö.'nün durumu ağır olduğu öğrenildi. - SAMSUN