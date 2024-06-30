Samsun'da boş arazide yangın çıktı

3.Sayfa

Samsun boş arazide yangın çıktı

SAMSUN - Samsun'da boş arazideki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'ndeki Samsun Balık Hali yanındaki boş alanda meydana geldi. Çalılık ve otluk alanda yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın alanına polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.