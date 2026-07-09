Samsun'da Büfe Kundaklama Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Büfe Kundaklama Olayı

Samsun\'da Büfe Kundaklama Olayı
09.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki çocuk, Samsun'da bir büfeyi kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da bir büfeyi kundakladıkları iddia edilen 2 çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi 1172. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir büfe kundaklanarak ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelileri oldukları iddia edilen E.K.K. (16) ve Ç.K.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 çocuk, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Samsun, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Büfe Kundaklama Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:25:44. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Büfe Kundaklama Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.