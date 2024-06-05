Samsun'da Çalınan Büyükbaş Hayvan Olayında Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Çalınan Büyükbaş Hayvan Olayında Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu bir büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, savcı tarafından serbest bırakıldı. Şahıslar, olayla ilgilerinin olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediler.

05.06.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu bir büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, savcı tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde kamera ve yol güzergahında yapılan incelemede tespit edilen şüpheli araç ve içerisinde olduğu belirlenen G.G., İ.G. ve H.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.

Şahıslar, tesadüfen olay yerinden geçtiklerini ve olayla bir ilgilerinin bulunmadığını belirterek, haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Hayvan Hakları, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Çalınan Büyükbaş Hayvan Olayında Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
18:25 Özgür Özel, Emine Şenyaşar’ın taleplerini Cumhurbaşkanı’na iletecek Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
21:16 Fenerbahçe’de Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listeleri kesinleşti
20:39 Süper Lig’de fark yaratır Premier Lig’in golcüsü Galatasaray’a geliyor Süper Lig'de fark yaratır! Premier Lig'in golcüsü Galatasaray'a geliyor
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
18:39 Gittikleri piknik sonları oluyordu Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar Gittikleri piknik sonları oluyordu! Baraj kapakları açılınca nehir ortasında mahsur kaldılar
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 21:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Çalınan Büyükbaş Hayvan Olayında Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement