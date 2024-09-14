Samsun'da Cankurtaranlar Sezonu Tatbikatla Kapattı - Son Dakika
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Samsun'da Cankurtaranlar Sezonu Tatbikatla Kapattı

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Samsun'da 85 cankurtaran yaz sezonu boyunca 293 boğulma vakasına müdahale etti. Atakum sahilinde yapılan tatbikatla sezonu kapatan ekip, başarılı bir çalışmanın ardından vatandaşları RIP akıntıları konusunda bilgilendirdi.

14.09.2024 16:33  Güncelleme: 16:38
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293 boğulma vakasına müdahale eden cankurtaranlar sezonu kapattı

SAMSUN - Samsun'da yaz sezonu boyunca görev yapan 85 cankurtaran, 293 boğulma vakasına müdahale etti. Atakum sahilinde toplanan cankurtaranlar, yaptıkları tatbikat ile sezonu kapattı.

Samsun'da denize giren vatandaşların boğulmasını önlemek amacıyla bu yıl Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 cankurtaran görev yaptı. Yaz sezonunu kapatan cankurtaranlar, Atakum İskelesi mevkiinde toplanarak tatbikat yaptı.

Akabinde cankurtaranlar adına konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalgıç Amiri Mustafa Doğru, "Samsun'da doğuda Terme Miliç, batıda Yakakent olmak üzere 204 kilometrelik alanda 21 kilometre sorumluluk alanımız var. 85 cankurtaran ile biz görev aldık. 15 Haziran'dan bu yana 293 tane boğulma vakasına müdahale ettik. Vatandaşlara RIP akıntısı anlatmaya çalıştık. Daha çok çevre illerden boğulma vakaları aldık. Bunlar Tokat, Çorum, Amasya olmak üzere başı çekiyor. Deniz dip tabanın kumlu yapıda olmasından dolayı şiddetli rüzgar ve dalganın oluşturduğu RIP akıntısının dibe doğru değil açığa doğru sürüklediğini anlattık. Burada cankurtaranlarımız ATV, jetski ve botla birlikte müdahale ettiler. Çok özverili çalıştılar. Burada son günümüz. Güzel bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. 293 boğulma vakasında sadece 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma personeli Cüneyt Gelgeç ise "Benim bölgem 55 kilometre civarındadır. 3 bölgeye bakıyorum. 16 kurtarma vakası yaşandı. Sorumluluk alanımızda ölüm vakası olmadı. Sezonu da güzel bir şekilde bitirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Cankurtaranlar Sezonu Tatbikatla Kapattı - Son Dakika

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