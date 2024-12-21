Samsun'da çarpışan iki otomobilden biri tramvay yoluna daldı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da çarpışan iki otomobilden biri tramvay yoluna daldı: 1 yaralı

Samsun\'da çarpışan iki otomobilden biri tramvay yoluna daldı: 1 yaralı

Samsun'da seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı.

21.12.2024 18:48  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tramvay yoluna daldı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde 3 şeritli yolun en sağ şeridinde seyir halinde olan 55 MA 2128 plakalı otomobili kullanan yabancı uyruklu 47 yaşındaki Marvan Hıkmat A., orta şeride geçmek isterken 19 SU 770 plakalı Fatih Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü tramvay hattına daldı. Kazanın fark edilmesi üzerine tramvay seferleri çift yönlü durduruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hafif yaralanan yabancı uyruklu sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin tramvay yoluna dalması sonucu bir süre tramvay seferleri aksadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen çekicinin otomobili kaldırmasıyla tramvay ulaşıma açıldı.

Samsun'da dün meydana gelen benzer bir kazada da çarpışan otomobillerden biri tramvay hattına uçmuş, yürekleri ağza getirmişti. Samsun'da dün ve bugün benzer kazaların yaşanması dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Ulaşım, samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da çarpışan iki otomobilden biri tramvay yoluna daldı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
17:24 Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da çarpışan iki otomobilden biri tramvay yoluna daldı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.