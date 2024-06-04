Samsun'da Çiğ Köftecide Nefes Borusuna Çiğ Köfte Kaçan Kız Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da Çiğ Köftecide Nefes Borusuna Çiğ Köfte Kaçan Kız Çocuğu Kurtarıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiğ köftecide çiğ köfte yerken nefes borusuna çiğ köfte kaçan kız çocuğu, devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

04.06.2024 15:54
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Samsun'da çiğ köftecide çiğ köfte yerken nefes borusuna çiğ köfte kaçan kız çocuğu, devriye gezerken olayı gören İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 56'lar mevkisi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir çiğ köfteci dükkanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile çiğ köfte yemeye giden kız çocuğunun yediği çiğ köfte bir anda nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan kız çocuğunun yardımına devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Özkan Topsakal (35) yetişti. Yardım feryatları üzerine çiğ köfteci dükkanına giden 6 yıllık bekçi Özkan Topsakal Heimlich manevrası ile kız çocuğunu ölümden kurtardı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Bekçi Özkan Topsakal, "Çığlık sesi duyduk. Çiğ köfteci dükkanına girdiğimizde 13-14 yaşlarındaki kız çocuğunun nefes borusuna çiğ köfte kaçtığını tespit ettik. Anne ve babaannesi yardım bekliyordu. Heimlich manevrası yapmaya karar verdik. Soğukkanlı bir şekilde Heimlich manevrası yaptık. Üçüncü baskıda çiğ köfte nefes borusundan çıktı. Kızımız rahatladı, hayata döndü" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Çiğ Köftecide Nefes Borusuna Çiğ Köfte Kaçan Kız Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika

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