Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefliğine bağlı Çamlıca mevkisinde orman yangını çıktı. Yaklaşık bir hektar alanda çıkan yangını Orman İşletme arazözleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın bölgesine giden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya görevlilerden bilgi aldı.
İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, "Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?