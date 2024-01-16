Samsun\'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Samsun'da çıkan ikamet yangınında 1 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangında alevler evin içini sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen, üst katta ikamet eden komşulardan Damlanur K. (26) ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN