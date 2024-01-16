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Samsun'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Samsun'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangında, elektrik kontağından çıkan alevler evin içini sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
16.01.2024 - 16:05,
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Samsun'da çıkan ikamet yangınında 1 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangında alevler evin içini sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen, üst katta ikamet eden komşulardan Damlanur K. (26) ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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