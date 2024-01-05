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Samsun'da Çocukları Fuhuşa Teşvik Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Çocukları Fuhuşa Teşvik Eden Şahıs Yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı. H.C. adlı şahıs, çocukları fuhuşa teşvik etmek suçundan aranıyordu. Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun\'da Çocukları Fuhuşa Teşvik Eden Şahıs Yakalandı
05.01.2024 - 21:12,  Güncelleme: 21:13
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Samsun'un Kavak ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından müşterek yapılan araştırmalar neticesinde hakkında, "Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.C. yakalanarak gözaltına alındı. Kavak adliyesine sevk edilen H.C., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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