Samsun'da Define Arayan 5 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Define Arayan 5 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Samsun\'da Define Arayan 5 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 15:19
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Samsun'da define aramak için kaçak olarak kazı yapan 5 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bölgede yapılan kontroller esnasında, M.A., H.A., H.Ö., E.A. ve İ.Y. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanan 5 kişi ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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