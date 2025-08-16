Samsun\'da Delege Seçiminde Kavga

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi delege seçiminde gerginlik yaşandı. Seçimin yapıldığı bina dışında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, kalabalık arasında kısa sürede büyüdü ve fiziki müdahaleye dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek gerginliği kontrol altına aldı.
Kavganın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
