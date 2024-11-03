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Samsun'da dereye uçan otomobilde can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı Afanlı Deresi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutcan A.idaresindeki 55 AKL 551 otomobil direksiyondan hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip oradan da dereye uçtu. Balkonundan kazayı gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Mertcan Altun Alev olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Umutcan A. ise aracın şoför mahalline sıkıştı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri, aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Can pazarının yaşandığı çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Umutcan A., itfaiyenin kurtarıcı vinci yardımıyla dereden sedye ile çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mertcan Altun Alev'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.