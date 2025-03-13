Samsun\'da Doğalgaz Kombisi Patladı, Yangın Korkuya Neden Oldu

Samsun'da bir apartmanın bodrum katında doğalgaz kombisinden çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz kombisinde önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Patlama ve bodrumdan dumanlar yükselmesi üzerine binada korku ve panik yaşandı. Apartman görevlisi doğalgazı kapatıp yangına müdahale ederek söndürürken, adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis yangın yerinde incelemelerde bulundu. - SAMSUN