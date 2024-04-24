Samsun\'da Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlar Uyarıldı

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Samsun'un Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İlçe merkezinde 10 ekip 30 personel ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 500 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgilendirilerek, 3 bin adet broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro, Trafik Denetleme Büro amirlerinin ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda 3 bin vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapılarak, "Bu kişiler çünkü dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bunlara itibar etmeyin. Bankadan aradığını söyleyerek kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz diyerek kart kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin" denildi.

Polis vatandaşlara 3 bin adet de broşür dağıttı. - SAMSUN