Samsun'da dolmuşun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hava yastıkları açıldı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta yolcu olarak bulunan genç kadın yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi H. idaresindeki 55 D 0578 plakalı dolmuş, önünde seyir halinde bulunan 55 AJV 777 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun hava yastıkları açıldı.
Dolmuşta yolcu olarak bulunan Sevda T. (27), hava yastığının açılmasının etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Dolmuş Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
