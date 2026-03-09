Samsun'da Dolmuş Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Dolmuş Kazası: Genç Kadın Yaralandı

Samsun\'da Dolmuş Kazası: Genç Kadın Yaralandı
09.03.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da dolmuş, otomobile çarptı; yolcu genç kadın hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da dolmuşun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hava yastıkları açıldı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta yolcu olarak bulunan genç kadın yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi H. idaresindeki 55 D 0578 plakalı dolmuş, önünde seyir halinde bulunan 55 AJV 777 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun hava yastıkları açıldı.

Dolmuşta yolcu olarak bulunan Sevda T. (27), hava yastığının açılmasının etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Dolmuş Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:06:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolmuş Kazası: Genç Kadın Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.