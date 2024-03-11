Samsun'da dönercide çalışan şahıs, yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı mesai arkadaşına bıçak çekerek gasp etti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E., yüzüne kar maskesi takarak aynı işyerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti. E.K. feryat edip çevreden yardım istemesi üzerine bekçileri fark eden O.E. motosiklet ile kaçarken elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu maskeli soyguncunun O.E. olduğunu tespit etti. O.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. O.E. parayı almadığını iddia etti.
Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Dönerci Çalışanı, Kar Maskesi Takarak Patronuna Götürülen Parayı Gasp Etti - Son Dakika
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.
Sivas'ta bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, trafiğe kapalı yoldan ters istikamete gelen bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Tuzlukçu-Akşehir ilçesi arasındaki kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 7,22 gram esrar maddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan İlyas Kazancı, tedavi gördüğü hastanede 26 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, göreve geldiği günden itibaren asayiş olaylarında yüzde 7.2'lik azalma yaşandığını ve hırsızlık olaylarının yüzde 80.73 azaldığını açıkladı. Ayrıca, 6 bin 87 aranan şahıs yakalandı ve 5 farklı suç örgütü çökertildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?