Her şey düğünden sonra oldu! Evine gelen adam bir anda canına kıydı - Son Dakika
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Her şey düğünden sonra oldu! Evine gelen adam bir anda canına kıydı

Her şey düğünden sonra oldu! Evine gelen adam bir anda canına kıydı

Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, bir yakınının düğününden geldikten sonra aracını yakmaya çalıştı. Daha sonra tabancayla kendini vuran adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

29.09.2024 16:24
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Samsun'un Terme ilçesinde bir kişi, düğünden döndükten sonra aracını yakmaya çalıştı ve ardından silahla kendine zarar verdi. Ağır yaralanan Yüksel Bektaş hastanede hayatını kaybetti.

DÜĞÜNDEN GELDİKTEN SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin İlimdağ Mahallesi'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Bektaş (54) bir yakınının düğün törenine gidip gece eve dönünce eşine seslenerek aracını yakacağını söyledi. Elindeki bidondaki yanıcı maddeyi aracının üzerine döken Yüksel Bektaş daha sonra tabancayla kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Bektaş, Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yüksel Bektaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Her şey düğünden sonra oldu! Evine gelen adam bir anda canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasin Dağlı:
    cinnet geçirmiş allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah amin 35 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Aile hekimligini gelistir diye bas bas bagırdık.tık yok.dis gelecekti.psikolog gelecekti psikiyatrist gelip mahallede takip yapacaktı.serum takılabilecekti.tık yok.tık.bos teneke gibi tın tın otuyor 13 2 Yanıtla
    Bir rüya null:
    söyle chpli belediyen yapsin 1 0
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