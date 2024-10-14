Samsun\'da Düğünde Havaya Ateş Açan 6 Kişi Yakalandı

Samsun'da düğünde havaya tabancayla ateş açan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince B.K. (16), F.G. (26), E.K. (29), N.A. (22), D.A. (47) ve V.K. (28) isimli şahısların düğünde havaya ateş ettikleri tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet 9 mm tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Şahıslara toplam 49 bin 932 TL idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
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