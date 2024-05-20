Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayana 37 yıl 11 ay 10 gün hapis - Son Dakika
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Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayana 37 yıl 11 ay 10 gün hapis

Samsun'da bir eğlence yerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 2'si müşteri 2'si işyeri çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Saldırgan, mahkeme tarafından toplamda 37 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

20.05.2024 19:48
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Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayana 37 yıl 11 ay 10 gün hapis

SAMSUN - Samsun'da eğlence yerine dışarıdan silahlı saldırı düzenleyerek 2'si müşteri 2'si işyeri çalışanı 1'i ağır 4 kişiyi yaralayan şahıs yargılandığı mahkemece toplam 37 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir eğlence yerinde geçen yıl Mayıs ayında gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticareti taksi ile işyerinin önüne gelen silahlı saldırgan tabancayla içeri doğru silahlı saldırı düzenleyip taksi ile kaçtı. Silahlı saldırıda Enes Serkan K., Melih Ö., Burcu D. ve Volkan K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kafasından vurulan Enes Serkan K. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kayıplara karışan silahlı saldırgan Abdulsamet Yankıcı Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı Kavak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abduldamet Yankıcı ve olayı azmettirdiği iddia edilen M.O. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında M.O. beraat ederken, mahkeme Abdulsamet Yankıcı'yı Enes Serkan K.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan10 yıl 10 ay, Melih Ö.'yü ve Burcu D.yi öldürmeye teşebbüs suçlarında 8 yıl 4'er ay, Volkan K.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 11 ay,

Alper E.yi silahla tehditten 1 yıl 8 ay ve mala zarar vermekten 3 ay 10 gün ile ruhsatsız silahtan 10 ay olmak üzere toplam 37 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA

Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayana 37 yıl 11 ay 10 gün hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da eğlence yerine silahlı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayana 37 yıl 11 ay 10 gün hapis - Son Dakika
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