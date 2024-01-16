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Samsun'da Elektrikli Battaniye Yangınında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Elektrikli Battaniye Yangınında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiden biri olan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti. Yangın, elektrikli battaniyeden çıktı ve ev sakinleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen diğer kişiler ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Elektrikli Battaniye Yangınında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 17:21,
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Samsun'da bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde 4 gün önce saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Ev sakinleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Remziye Bayraktar (89), Muzaffer Bayraktar, Aziz Bayraktar, Emriye Bayraktar ve Ayşe Sancak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Remziye Bayraktar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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