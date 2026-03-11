Samsun\'da Elektrikli Motor Park Halindeki Araca Çarptı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motorun park halindeki SUV tipi araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kazımpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 55 ASY 626 plakalı SUV tipi araca, 52 yaşındaki İbrahim B.'nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motor çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli motor sürücüsü İbrahim B. elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.
Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
