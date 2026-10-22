Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu - Son Dakika
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Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

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Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, "Yeni Muhammed Salah'lar görecek miyiz?" sorusuna yanıt vererek, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Takımının mevcut durumunu değerlendiren Ertuğrul Doğan, "Sezona iyi başlayamadık ama Thomas Reis ile yeni bir dönem başladı. Şu anda çok başarılı gidiyorlar. Teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ediyorum. Taraftar yanımızda olduğunda Trabzonspor her maçın net favorisidir. Hedeflerimiz büyük. Bunu dillendirmek istemiyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Buna göre transferler yaptık. Gençlerle tecrübeli isimleri kadroda buluşturmak istedik. Bazı şeyleri oturtmaya başladık. İnşallah Hearts ve Rizespor maçlarından da galibiyetle ayrılacağız." dedi.

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

''ENERJİSİ TAKIMA YANSIYOR"

Thomas Reis ile ilgili yorum yapan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile uzun süreli anlaşma yapmıştık ama kendisinin ayrılma kararı oldu. Başka teknik adamlarla görüştük ama kaybedecek zaman yoktu. Ülkeyi bilen Thomas Reis ile bir yola girdik. Kendisi çok istekliydi. Çok iyi başladık, enerjisi takıma yansıyor. Biz de ona her desteği sağlıyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

''MESSI VE RONALDO SEVİYESİNDE"

Muhammed Salah'ın transferi hakkında da konuşan Doğan, ''Muhammed Salah, kariyerinde her türlü başarıyı yakaladı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde... Böyle bir oyuncuyu almak çok önemli. Geldiği ilk günden beri mutlu. Şehirdeki ilgiyi biliyorsunuz, 30 bine yakın taraftar havalimanına geldi. Dolu bir statta imza töreni oldu, örneği olduğunu düşünmüyorum. Allah nazardan saklasın. Çok istekli ve çok değerli bir oyuncu. Şehre, Trabzonspor'a büyük katkı yaptı." sözlerini sarf etti.

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

"DEVRE ARASINDA KİM GEREKİYORSA ALACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Doğan, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin hazırladığı raporlar var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa alacağız. 'Alacağız' kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz." yorumunda bulundu. 

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

"BİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLERİ ALACAĞIZ"

"Yeni Muhammed Salah'lar görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Doğan, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim." ifadelerini kullandı.

Muhammed SalahErtuğrul DoğanTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

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