Samsun\'da Eşini Silahla Tehdit Eden Koca Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Samsun'da ayrı yaşadığı eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşi A.M.'yi silahla tehdit ettiği iddiası edilen Ş.M. şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN