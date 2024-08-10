Samsun'da Ev ve İş Yerinde Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Samsun'da bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 şahsın iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 51 adet sentetik ecza, 4,85 gram metamfetamin, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN