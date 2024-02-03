Samsun\'da evde çıkan yangında köpek son anda kurtarıldı

Samsun'da bir evde ocakta unutulan yemekten çıkan yangında maddi zarar meydana gelirken, evdeki köpek ise son anda kurtarıldı.
Yangın, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Avni Şener Sokak üzerinde bulunan 3 katlı Bilgin Apartmanı'nın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ikamet eden hane sakinleri ocakta yemek unutup, evden dışarı çıktı. Kısa süre sonra daireden dumanların çıktığını fark eden komşular ve çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Kapıyı kırarak daireye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, önce yangını tespit etti. Cadde ve sokak üzerine park eden araçlar yüzünden itfaiye araçları evin önüne kadar gelemedi. İlk olarak yangına elle müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra hortumları uzatarak yangını söndürdüler. Yangında evde mahsur kalan golden cinsi köpek de ekipler tarafından kurtarıldı. İtfaiye, yangının ocakta unutulan tavadaki yemeğin alev alması sonucu çıktığını belirledi.
Görgü tanıkları evde yeni tadilat yapıldığını ve kalanları tanımadıklarını, dumanları fark edince yetkililere haber verdiklerini ifade ettiler. - SAMSUN
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