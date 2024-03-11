Samsun\'da evinin balkonundan ateş açan şahıs, 3 çocuğu yaraladı

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yolu açık olsun' sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani 'Tam yol ileri, yolu açık olsun' cümlesi oy vereceğim bir insana söylenir'' dedi.