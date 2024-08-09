Samsun\'da evine gittiği taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

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Samsun'da evine gittiği taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşı Ahmet Can F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olaydan sonra firar eden Ahmet Can F. polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ahmet Can F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN