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Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 15 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
24.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:29
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Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi polis ekiplerince yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce 23-24 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, tehdit suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 kişi toplamda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 aranan kişi yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet kesici ve delici alet geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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