Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun\'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında toplamda 544 şüpheli gözaltına alınmıştı.

14.05.2024 17:32
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonlarında 544 şüpheli gözaltına alınmıştı. Söz konusu operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 kişi yakalanmıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren FETÖ şüphelileri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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